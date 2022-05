Top Gun Maverick, premiere regale a Londra: Tom Cruise, veri jet e anche William e Kate!

Dopo la premiere di Top Gun Maverick a Cannes, dove Tom Cruise è stato insignito con una Palma d'Oro speciale, il tour promozionale del nuovo film Paramount si è spostato a Londra, dove è stato accolto dai principi William e Kate.

"Quando Maverick incontra la Royalty", recita il post congiunto pubblicato su Instagram dagli account Paramount e Top Gun. "Il Duca e la Duchessa di Cambridge si uniscono a Tom Cruise e al cast per la Premiere Regale di Top Gun: Maverick a Leicester Square, Londra!". In calce potete ammirare alcuni scatti della serata, con Tom Cruise immortalato in compagnia di William e Kate e anche di un vero jet della marina 'griffato' Top Gun.

Emozionante, adrenalinico, commovente, Top Gun Maverick è la nuova avventura cinematografica di Tom Cruise, che arriva solo sul grande schermo a distanza di 36 anni dal primo leggendario capitolo diretto da Tony Scott. Nel film, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere, a collaudare coraggiosamente i nuovi aerei, ed evita a tutti i costi la promozione che non gli permetterebbe più di volare. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick rincontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Il film arriva in anteprima nelle sale italiane domani 21 e domenica 22 maggio, per poi uscire ufficialmente dal 25 maggio. Per altre letture, leggete il commovente discorso di Tom Cruise per l accettazione della Palma d oro.