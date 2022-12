Top Gun Maverick sta per perdere i record al box office: indovinate per colpa di chi...

Top Gun: Maverick è stato senza dubbio uno degli eventi del 2022, e a poche ore dalla fine dell'anno è ancora il titolo col maggiore incasso degli ultimi dodici mesi: ma molto presto Tom Cruise e colleghi aviatori dovranno farsi da parte.

Gli analisti infatti prevedono che nei prossimi giorni Avatar: La via dell'acqua supererà i record di Top Gun: Maverick per quanto riguarda gli incassi internazionali: i numeri al botteghino, infatti, segnalano che il sequel di James Cameron è in costante ascesa anche nei giorni infrasettimanali, e dopo aver raggiunto il totale di 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo si è messo non solo sulla scia degli 1,4 miliardi del film di Tom Cruise, ma addirittura dei 2 miliardi totali, una cifra che adesso è possibile per Avatar 2 secondo gli analisti.

Ma se il record globale di Top Gun: Maverick di 1,4 miliardi, l'incasso più alto del 2022 e il secondo più alto dell'era pandemica dopo Spider-Man: No Way Home (1,9 miliardi), dovrebbe resistere ancora qualche giorno, quello stabilito a livello internazionale cederà nelle prossime ore: nei mercati esteri, infatti, Top Gun: Maverick ha accumulato 770 milioni di dollari, ma Avatar: La via dell'acqua è già arrivato a 762,8 milioni, e probabilmente varcherà quella soglia con i prossimi riconteggi.

Nel frattempo, grazie all'incasso di ieri 29 dicembre Avatar 2 ha superato Spiderman No Way Home in Italia, raggiungendo in due settimane la cifra che il titolo MCU aveva accumulato nel corso di tutta la sua programmazione nelle sale del Bel Paese. In questi giorni invece Top Gun Maverick ha debuttato in streaming su Paramount Plus, dove neanche a dirlo ha siglato il record per il miglior debutto di sempre.

Pete Mitchell ha trovato chi va più veloce di lui? Jake Sully e la sua famiglia supereranno Maverick? Rimanete sintonizzati.