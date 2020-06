Top Gun: Maverick, ecco perché questa star non tornerà nel sequel con Tom Cruise

L'uscita nelle sale di Top Gun: Maverick è stata rimandata al prossimo dicembre a causa della pandemia di coronavirus che ha imposto la chiusura dei cinema in tutto il mondo, tuttavia sappiamo già che un attore apparso nel primo film di Tony Scott non riprenderà il suo ruolo nell'atteso sequel con Tom Cruise ancora protagonista.

Stiamo parlando di Michael Ironside, il quale non riprenderà i panni di Jester. E' probabile che nella nuova storia raccontata da questo sequel non ci fosse più spazio per il personaggio, ormai non più in grado di addestrare una nuova generazione di piloti, dato che quel ruolo spetterebbe adesso proprio al Maverick di Tom Cruise, oppure è stata proprio l'impossibilità di riportare buona parte del cast originale nel sequel l'incentivo a rinunciare anche al personaggio di Ironside. All'epoca, parliamo della metà degli anni '80 e l'inizio dei '90, Ironside era uno degli attori più richiesti, specialmente per i ruoli da villain; comparì in Scanners di David Cronenberg e successivamente anche in blockbuster come Atto di forza, Highlander II e Anno 2053: la grande fuga.

Probabilmente alcuni membri del cast del Top Gun originale di Tony Scott compariranno in un breve cameo, è il caso del Tom "Iceman" Kazinsky di Val Kilmer, ma a quanto sembra Ironside non sarà comunque della partita.

Quello che dobbiamo aspettarci è sicuramente un'altra grande prova da parte di Cruise, come ricordato anche da Jennifer Connelly: "Non ho mai visto nessuno lavorare più intensamente di lui. Ogni momento per lui è un'opportunità per fare tutto ciò che può fare per offrire la cosa migliore che possa offrire. Non sono mai stato più paranoica nel conoscere tutte le mie battute. Tom è così preparato su ogni cosa, tutto il tempo. Speri soltanto di non essergli di intralcio".

Top Gun: Maverick uscirà il 23 dicembre 2020 nelle sale statunitensi.