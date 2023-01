Top Gun: Maverick, perché il film è nominato per sceneggiatura NON originale?

Top Gun: Maverick è stato un vero successo cinematografico: con un incasso di 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, due candidature al Golden Globe e sei al premio Oscar, rientra a pieno titolo tra le dodici pellicole con il maggior incasso nella storia del cinema.

Eppure, è risaputo che il film sia stato nominato per una sceneggiatura non originale, contrariamente a quanto accade normalmente con prodotti simili. In molti si sono chiesi il perché, soprattutto considerando l'esclusività della storia e l'indipendenza nei confronti del primo Top Gun del 1986. Basti pensare alle opinioni di altri personaggi del mondo del particolare, e in particolare all'obbligatorietà di una nomination del film secondo Jennifer Connelly.

In realtà ad aver ispirato la pellicola diretta da Joseph Kosinski non è stato un film, un romanzo o un'altra opera di fantasia, bensì l'articolo di una rivista (il Cailfornia magazine), scritto nel 1983 da Ehud Yonay e intitolato – per l'appunto – Top Guns. A spiegare il cavillo burocratico è la causa intentata presso il tribunale federale di Los Angeles, durante la quale la moglie e il figlio di Yonay hanno sostenuto che la Paramount non abbia acquisito i diritti sull'articolo e che la produzione Top Gun: Maverick, di conseguenza, ha l'obbligo di sospendere immediatamente la produzione e di rispondere legalmente a danni non specificati.

Come ha dichiarato l'avvocato Mark Litwak a IndieWire, tuttavia, "L'articolo non coincide con la sceneggiatura, perciò la Paramount può sostenere che tale testo abbia rappresentato soltanto un principio ancora vago e malleabile". Ha inoltre aggiunto come "le idee non siano protette da copyright; inoltre, il confine tra idea e opera d'autore è meno definito di quanto sembri".

A prescindere dall'esito della candidatura e del processo, l'opera di Kosinski rimane un prodotto di successo e dalla qualità incredibilmente alta, come dimostra la recensione di Top Gun: Maverick. Ricordiamo che la premiazione degli Oscar si terrà il 12 marzo di quest'anno.