Top Gun: Maverick, tutto sulle pazzesche telecamere utilizzate per il film con Tom Cruise

Nonostante il procedere costante della post-produzione, l'attesissimo Top Gun: Maverick con protagonista Tom Cruise è stato posticipato al luglio 2021, di un anno, ma in una recente intervista con Collider il regista Joseph Kosinski ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio sulle pazzesche telecamere utilizzate per le riprese.

L'intervista è avvenuta all'interno di un panel virtuale esclusivo del Comic-Con at Home e anche insieme a Colin Trevorrow e Robert Rodriguez. Parlando della tecnologia utilizzata per il sequel del cult di Tony Scott, Kosinski ha rivelato:



"Onestamente, quel tipo di tecnologia che consente al cinema di essere più pratico e concreto è quella che mi entusiasma e attira di più. Per Maverick, abbiamo lavorato con Sony per sviluppare una fotocamere di qualità IMAX delle dimensioni che ci necessitavano, larghe appena 5 centimetri. Siamo riusciti a montarne sei all'interno dell'abitacolo dell'aereo e quattro all'esterno. Nel caso specifico, abbiamo sfruttato la tecnologia per catturare qualcosa di concreto anziché doverlo ricreare su di un set all'interno di uno studio. È stata una delle cose di cui sono stato più fiero ed entusiasta e tra gli elementi principali che mi hanno convinto a prendere in mano il progetto".



E poi è entrato nel dettaglio delle fotocamere Sony Venice: "Si tratta di un fotocamere 6K, quindi stiamo parlando di 6000 pixel di larghezza. È un sensore di grande formato, più grande di uno da 35mm. È come un Cinemascope, che penso che sia la dimensione del film più paragonabile. La vera innovazione tecnologica è che il sensore può essere separato dal registratore. Guardando a una fotocamere digitale, la sola cosa capace di catturare l'immagine sono quei 2 primi centimetri e mezzo del device. Tutto ciò che sta dietro è potenza, registrazione e raffreddamento. In queste fotocamere Sony Venice invece queste due parti possono essere connesse con un cavo a fibra ottica. Dunque il sensore, che ha una lente molto più piccola, riesce a posizionarsi bene anche in uno spazio molto stretto, se non addirittura direttamente di fronte all'attore. Ne avevamo quattro che puntavano sugli attori di Top Gun, mentre la parte di registrazione poteva essere nascosta negli spazi di raccolta del jet. Siamo quindi stati in grado di inserire in un abitacolo qualcosa che normalmente era possibile adattare solo a una GoPro. Invece abbiamo messo una fotocamera di qualità IMAX. Anzi, sei. Così abbiamo creato una copertura multi-camera per quelle sequenze così da poterle lavorare poi in post-produzione partendo da quei sei angoli di ripresa. Un modo davvero divertente e innovativo di lavorare".



L'intrigante Top Gun: Maverick uscirà nelle sale americane il 2 luglio 2021.