Top Gun: Maverick supera il mezzo miliardo, il più grande successo di Tom Cruise

Raramente un sequel è stato accolto in modo così entusiastico da pubblico e critica come Top Gun: Maverick. Per qualcuno è anche migliore dell'originale e forse è anche così. Sicuramente, botteghini alla mano, non c'è storia. Con questo secondo weekend, il film sfora il mezzo miliardo a livello globale.

Certamente, se comparato ormai alle prove titaniche del Marvel Cinematic Universe, qualunque altro blockbuster sembra un novellino alle pagelle dei botteghini internazionali. Ma a differenza dei film dei Marvel Studios, capaci di sfiorare il miliardo solo nella prima settimana di uscita per poi crollare del 67% già al secondo weekend – questo il caso di Doctor Strange 2, fra i tanti – esistono pellicole in grado di mantenere l’andamento costante. Segno che il passaparola funziona e che non dipende tutto dalla paura da spoiler, ma del semplice piacere di gustare un blockbuster con l’esperienza della sala. E che esperienza poi, con il secondo capitolo con protagonista Tom Cruise: trovate qui la nostra recensione di Top Gun Maverick.

A partire da venerdì, il film ha incassato 204,3 milioni di dollari a livello internazionale, traghettandolo verso un botteghino globale di 549 milioni di dollari alla seconda settimana di uscita. Numeri poi che non includono ancora la Corea, mercato enorme dove il film non verrà distribuito fino al 23 giugno, stando a quanto anticipato da Deadline. Il film era già un record personale per Tom Cruise, segnando la più grande apertura di sempre dell'attore in 32 mercati, mentre negli Stati Uniti ha battuto il record per un weekend di apertura al botteghino del Memorial Day. Ora diventa, per l'attore, il più grande successo al botteghino domestico dai tempi de La guerra dei mondi.

Ma il film di Joseph Kosinski con protagonisti, fra gli altri, anche da Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris e Val Kilmer, non si è limitato solo ai buoni risultati al botteghino, ma ha anche conquistato fan e critici con punteggi che sfiorano la perfezione. E che avranno sicuramente influenzato l’ottima prova al botteghino di un film che, altrimenti, sarebbe potuto rimanere una prova da sufficienza. Il film ha ottenuto il primo A+ del 2022 su CinemaScore, mentre su Rotten Tomatoes ha un punteggio quasi perfetto sia da parte del pubblico che della critica, rispettivamente del 99% e del 97%. Per quanto riguarda la seconda, era partito con il 100%. E se lo meritava tutto. Voi l’avete visto? A cosa attribuite la sua forza? Ditecelo nei commenti!