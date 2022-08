Top Gun: Maverick, ad un passo da Avengers: Age of Ultron al box office globale!

Sono passati tredici week-end dall'uscita di Top Gun: Maverick, il sequel del cult con Tom Cruise. Il film, targato Paramount/Skydance, ha superato la soglia di 1,4 miliardi d'incasso in tutto il mondo. Calcolando gli incassi globali nella storia del cinema, il sequel di Top Gun è tra i film con il più alto incasso di sempre.

Un risultato incredibile, soprattutto perché all'appello mancano mercati importanti come la Cina e la Russia. Nella classifica degli incassi ora Top Gun: Maverick punta al sorpasso di Avengers: Age of Ultron, posizionato al 12° posto all time. Se non l'avete ancora visto ecco 5 film per arrivare carichi a Top Gun Maverick.



Il film di Joseph Kosinski è pronto a debuttare anche nella versione home-video, con la distribuzione in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal prossimo 1° novembre ad opera di Paramount Home Entertainment. La major ha comunque rassicurato i fan; Top Gun: Maverick verrà mantenuto anche nella programmazione delle sale.



Nella prolifica carriera di Tom Cruise, Top Gun: Maverick è indubbiamente il suo più grande successo commerciale, così come per Paramount è il più grande titolo live action in 37 mercati tra cui Regno Unito, Australia, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Corea e Arabia Saudita.



Il film torna a raccontare la storia di Pete 'Maverick' Mitchell, che dopo trent'anni di servizio tra i migliori aviatori della Marina USA, è diventato un affidabile collaudatore pronto ad affrontare nuove sfide.

Ecco sul nostro sito la recensione di Top Gun: Maverick, sequel del film di Tony Scott.