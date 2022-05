Top Gun Maverick, Paramount e Avirex mettono in vendita la nuova giacca di Tom Cruise!

A poche ore dalla Palma d oro speciale ricevuta da Tom Cruise a Cannes, lo storico marchio di abbigliamento americano Avirex, fornitore della US Air Force, ha annunciato una collaborazione con Paramount Italia per celebrare l’uscita di Top Gun Maverick.

Questa nuova avventura cinematografica torna a distanza di trentasei anni dal primo celebre Top Gun, e riporta sul grande schermo Tom Cruise nei panni dell’iconico Capitano Pete "Maverick" Mitchell chiamato questa volta ad affrontare una nuova complicata missione affiancato da un gruppo di nuove reclute. Avirex ha dunque realizzato, con la sua linea più giovane AVX, una serie di capi iconici con le grafiche originali del film, ed i Patches che gli spettatori potranno ammirare sulle giacche che indossano i piloti dell’aviazione nel film.

Inoltre Avirex ha creato altri prodotti inerenti a Top Gun, come t-shirts, felpe, maglieria, e l’immancabile Bomber MA-1, la famosa giacca da aviatore in Nylon verde militare che Tom Cruise ha reso celebre indossandola nella sua indimenticata corsa liberatoria in moto. Si aggiungono i capi originali dell’aviazione americana come l’intramontabile pantalone Chinos, icona di stile indossata tra gli altri dal Presidente Kennedy. Gli appassionati del noto marchio americano troveranno in questa collezione tutte le caratteristiche che hanno reso mitico l’abbigliamento Avirex: tessuti cotonieri, colori kaki e polverosi, giubbotti in pelle ed in nylon militare. La nuova collezione Top Gun è disponibile presso la rete Retail Coin, a Milano presso la Coin di Piazza 5 Giornate, e in tutti i negozi monomarca Avirex.

Vi ricordiamo che Top Gun Maverick uscirà il 21 e il 22 in anteprima e dal 25 in tutti i cinema italiani. Nell'attesa, scoprite la Tom Cruise Mania su Sky Cinema con una programmazione dedicata alla star hollywoodiana.