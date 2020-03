Top Gun: Maverick: non indovinerete mai il regalo di Natale di Tom Cruise per Glen Powell

Nelle scorse ore Glen Powell, che sarà co-protagonista di Top Gun: Maverick, ha rivelato su Instagram il regalo di Natale più unico che raro fatto per lui dalla star Tom Cruise, che tornerà nei panni dell'iconico aviatore a trentaquattro anni di distanza dall'uscita del film originale di Tony Scott.

Powell, tramite il suo account social, ha svelato che l'interprete di Maverick gli ha regalato un intero corso di lezioni di volo, perché non voleva essere l'unico a godersi la possibilità di viaggiare a bordo dei jet utilizzati per le riprese. Nel post che potete trovare in calce all'articolo, l'attore ha scritto:

"Cercate di non innamorarvi dell'aviazione dopo aver vissuto il sogno di ogni pilota durante le riprese di Top Gun. Soprattutto quando vedi il modo in cui Tom Cruise fa quello che fa. Dopo aver concluso una giornata di riprese, Tom si lanciava verso il tramonto con il suo P-51 mentre io mi trascinavo fiaccamente nella mia roulotte. Le ali erano molto più fredde delle ruote ... e per Natale Tom mi ha comprato un iPad con la mia scuola di volo scaricata e prepagata. E ieri, dopo mesi di volo, studio e prove ... sono davvero in gamba. Questo è un mio video dopo il mio primo volo da solista. È una tradizione nella comunità aeronautica per il tuo istruttore strapparti la camicia, significa che l'insegnante è finalmente "fuori dalla tua schiena". Il mio istruttore sta solo seguendo questo rito cerimoniale, non è che mi abbia strappato i vestiti dopo ogni singolo volo. Grazie Walt per essere il mio sky shepherd, grazie Shane per aver reso la mia esperienza così grandiosa, e grazie Tom per essere stato la mia guida per ogni passo lungo il cammino. Se mi state cercando, guardate in alto."

Insomma, il regalo di Natale in perfetto stile Tom Cruise: per altri approfondimenti raggiunte la star in cabina di volo con un video dal dietro le quinte e gustatevi ancora una volta il trailer di Top Gun: Maverick andato online al Super Bowl.