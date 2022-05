Top Gun Maverick, non indovinereste mai chi interpreta Jennifer Connelly (dal primo film)

Dopo aver letto le dichiarazioni di Tom Cruise sul ritorno di Val Kilmer per Top Gun Maverick, vi sveliamo un piccolo retroscena sul debutto del personaggio di Jennifer Connelly, che in realtà nel mondo di Top Gun aveva già debuttato ai tempi del primo episodio.

Non è un segreto che Jennifer Connelly sia stata infatti scelta ufficialmente il ruolo di Penny Benjamin, la proprietaria del bar per piloti che Pete 'Maverick' Mitchell e i suoi allievi Top Gun vengono visti frequentare durante il trailer ufficiale del film e il vario materiale promozionale. Tuttavia, i più giovani tra il pubblico di oggi e i meno attenti tra il pubblico di ieri potrebbero non sapere o aver dimenticato che una certa Penny Benjamin veniva già nominata nell'originale Top Gun del 1986.

A citarla fu Goose, il miglior amico di Maverick interpretato da Anthony Edwards, in una scena in cui faceva riferimento a Peggy come "la figlia di un ammiraglio" con cui Maverick aveva avuto una storiella prima degli eventi del film. Nella descrizione ufficiale del personaggio interpretato da Jennifer Connelly in Top Gun: Maverick, si legge effettivamente "madre single, proprietaria di un bar e figlia di un ex ammiraglio". Ai tempi dell'uscita del capitolo originale Jennifer Connelly aveva sedici anni.

