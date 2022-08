Top Gun Maverick non si ferma più: superato Titanic al botteghino americano

A più di due mesi dall'uscita nelle sale, la pellicola con protagonista Tom Cruise, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, continua a macinare record.

Il film, che ha recentemente superato The Avengers al botteghino nazionale e che sta facendo volare anche gli incassi delle sale IMAX, ha superato infatti un altro grande successo, Titanic, diventando il settimo incasso più grande di sempre al botteghino nazionale con $ 662 milioni, come riportato da Variety. Questo rende anche Top Gun: Maverick il film più grande della Paramount nei suoi 110 anni di storia in termini di botteghino nazionale.

Gli attuali numeri nazionali di Top Gun: Maverick non lo mettono troppo indietro rispetto all'attuale sesto posto, ricoperto da Avengers: Infinity War, che si attesta a $ 678 milioni. L'attuale numero uno è Star Wars: Il risveglio della Forza con 936 milioni di dollari, seguito da Avengers: Endgame (858,3 milioni di dollari), Spider-Man: No Way Home (804,7 milioni di dollari), Avatar (760 milioni di dollari) e Black Panther (700 milioni di dollari).

Il film con Tom Cruise sta ottenendo buoni risultati anche a livello internazionale. Nel resto del mondo, il film ha incassato 690 milioni di dollari, senza essere stato proiettato in Cina e in Russia. L'attuale incasso totale del film è di 1,3 miliardi di dollari. Comunque, il film non sta solo andando bene al botteghino, ma sta anche ottenendo recensioni super positive. Maverick infatti ha attualmente su Rotten Tomatoes un impressionante punteggio di critica del 97% e un punteggio di pubblico del 99%.