Top Gun Maverick, neanche l'Honest Trailer può criticarlo: però prende in giro Tom Cruise!

Top Gun Maverick è diventato il 12esimo miglior incasso all time a livello globale e troverà senza dubbio spazio in molte classifiche di fine anno, ma ciò non vuol dire che il blockbuster di Tom Cruise sia al sicuro dal temibile Honest Trailer.

Come da tradizione, infatti, il noto canale YouTube Screen Junkies ha realizzato un Honest Trailer dedicato a Top Gun Maverick, anche se contrariamente a quanto accade di solito questa volta i creatori della serie di trailer parodie non se la sono sentita di andarci giù troppo pesanti, probabilmente perché ancora ammaliati dalle gesta cinematografiche di Pete 'Maverick' Mitchell: tuttavia, qualche presa in giro verso Tom Cruise e altri aspetti della produzione non può mancare.

Il filmato, disponibile in calce all'articolo, mentre a confronto fianco a fianco la missione finale di Top Gun: Maverick e quella di Star Wars: Una nuova speranza, mentre il narratore non fa che confondere Tom Cruise con Pete Mitchell, scambiando l'attore per il suo personaggio durante l'arco di tutto il video.

Ricordiamo che Top Gun Maverick arriverà in home video alla fine di ottobre, e lo farà in grande stile con diversi formati che vanno dal dvd al bluray, e dal 4K alla steelbook 4K, quest'ultima addirittura disponibile in cover alternative. Chissà se il film di Tom Cruise diretto da Joseph Kosinski riuscirà a stabilire sul mercato home-video tutti i record che ha raggiunto al box office.