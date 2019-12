Top Gun: Maverick mostra i muscoli nel nuovo, nostalgico e adrenalinico trailer ufficiale

Come promesso ieri dalla Paramount Pictures con la pubblicazione del poster ufficiale di Top Gun: Maverick, ecco arrivare online in tutta la sua forza nostalgica e adrenalinica il nuovo full trailer dell'attesissimo film sequel del cult anni '80 diretto da Joseph Kosinski (Oblivion, Tron: Legacy) e con protagonista Tom Cruise.

Quella a cui ci troviamo ad assistere è uno spettacolo che ricorda molto da vicino quanto visto nel film di Tony Scotto, solo che questa volta Maverick è stato richiamato in servizio per addestrare delle nuove reclute. Viene presentato ai cadetti come "uno dei migliori piloti che il programma di volo statunitense abbia mai prodotto", e quando Maverick si dice "sorpreso dell'invito a tornare" gli viene fatto notare che non si tratta "di ordini". Già qui si intuisce un certo distacco tra il pilota e l'istituzione militare, che continua anche in diverse scene del trailer.



Poi si prende il volo e non ce n'è per nessuno, compreso il Bradley Bradshaw di Miles Teller. Dice Maverick: "Buongiorno allievi, la lezione di oggi è il duello aereo". E uno di loro: "Due contro uno? Sarà uno scherzo". E Cruise si abbassa gli occhiali del casco di protezione e sfreccia in mezzo ai due aerei dei cadetti rompendogli improvvisamente la formazione. Il carattere è insomma sempre lo stesso.



Top Gun: Maverick è atteso nelle sale americane il prossimo 26 giugno 2020. Per l'Italia c'è ancora un indicativo "estate 2020", invece, ma siamo certi uscirà a ridosso della release statunitense.