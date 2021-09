Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7, rinviata l'uscita: appuntamento al 2022

Appena pochi giorni fa erano stati presentati i primi minuti di Top Gun: Maverick, e il conto alla rovescia dei fan in attesa procedeva spedito verso il 18 novembre, data di uscita prevista. Nella giornata di mercoledì, invece, Paramount ha comunicato lo slittamento del film, e di conseguenza di altri, come Mission: Impossible 7.

Dal marzo 2020, abbiamo purtroppo dovuto abituarci a notizie del genere, al di là delle altre ben più gravi. I casi di Covid sono di nuovo in aumento negli Stati Uniti e non solo, e nonostante l'esistenza del vaccino i grandi distributori fanno i loro calcoli e preferiscono aspettare un periodo più propizio per il botteghino.

Top Gun: Maverick, che avrebbe dovuto fare compagnia agli americani nella settimana del Ringraziamento, slitta così al 27 maggio 2022. Quel periodo, però, avrebbe dovuto essere dedicato al debutto nelle sale dell'altro atteso film con Tom Cruise, Mission: Impossible 7, la cui uscita a sua volta è stata rinviata al 30 settembre. Questa reazione a catena ha coinvolto anche Jackass Forever, che slitta dal 22 ottobre 2021 al 4 febbraio 2022.

Proprio in questi giorni Hayley Atwell ha terminato le riprese di Mission: Impossible 7, ma ci vorrà ancora un anno abbondante per vedere il film al cinema. Resta da capire, a questo punto, come si comporteranno le altre major, Sony in primis, in vista delle prossime uscite.