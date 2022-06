Top Gun Maverick: Miles Teller suona tutta "Great Balls of Fire" nel nuovo video

La Paramount Pictures ha da poco rilasciato alcune nuove riprese inedite del loro blockbuster estivo di successo Top Gun: Maverick, che tutti i fan del primo capitolo del franchise saranno sicuramente felici di vedere.

Il nuovo video mostra Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) seduto al pianoforte dell'Hard Deck, il bar militare di proprietà della vecchia fiamma di Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), Penny Benjamin (Jennifer Connelly), mentre suona "Great Balls of Fire", originariamente registrata da Jerry Lee Lewis.

La scena originale di Maverick ha ridotto gran parte della performance di Teller e si è invece concentrata maggiormente sulla reazione di Maverick e sui suoi ricordi, in particolare di quando cantava insieme a Goose (Anthony Edwards), il padre di Rooster scomparso nel primo film. Il nuovo video mostra l'intera canzone, con Rooster che suona il piano mentre è circondato dai suoi compagni piloti della Marina, tra cui Payback (Jay Ellis), Phoenix (Monica Barbaro), Fanboy (Danny Ramirez) e Bob (Lewis Pullman).

L'interpretazione di Teller di "Great Balls Of Fire" è una delle canzoni presenti nell'album della colonna sonora di Maverick, che vanta anche nuove tracce scritte per il film, tra cui "Hold My Hand" di Lady Gaga e "I Ain't Worried" degli OneRepublic. Teller ha insistito per imparare a suonare il piano solo per la sequenza, cosa che si è rivelata un po' più dura del previsto:

"Mi sono detto: 'Ho suonato il piano quando ero più giovane. Mi diletto ancora un po'. Non ho bisogno di una controfigura. Suonerò e canterò dal vivo.' Ma poi ti rendi conto che è una canzone piuttosto difficile e lui canta piuttosto alto".

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Top Gun: Maverick.