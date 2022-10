Top Gun Maverick, Miles Teller parla del lavoro di Tom Cruise: 'Non può essere eguagliato'

Top Gun: Maverick ha battuto ogni record ma soprattutto, ogni più rosea previsione. La pellicola con protagonista Tom Cruise si è fatta notare per la sua spettacolarità e per la precisione nella realizzazione delle scene aeree. Un film che trasuda l'amore che Cruise prova per Top Gun trasuda l'amore che Cruise prova per Top Gun.

Top Gun: Maverick ha riportato Tom Cruise sul grande schermo nel suo iconico ruolo, accompagnato da uno stuolo di giovani attori. Tra questi spicca Miles Teller che, negli ultimi anni, ha saputo affermarsi ad Hollywood lavorando a prodotti di altissimo livello. Più volte l'attore ha parlato della sua esperienza sul set e dell' impegno messo da Cruise nella realizzazione di un programma di allenamento in pre-produzione che fosse il più vicino possibile a quello dei piloti dell'Air Force.

In una recente puntata del podcast 4D Xperience di Dan Fogler, Teller ha raccontato direttamente la sua esperienza nell'essere sul set accanto a Cruise: "È semplicemente meraviglioso far parte di qualcosa del genere perché sta facendo così tanto lavoro senza fermarsi e la sua attenzione ai dettagli è semplicemente incredibile. Non sarà mai eguagliato".

Dopo aver saputo che Tom Cruise sarà nello spazio nel suo prossimo film niente di ciò che ha raccontato Teller sembra impossibile. L'attore ha raccontato anche di come l'amore del collega per l'arte cinematografica aiuti a realizzare un prodotto migliore attraverso il suo impegno e la sua dedizione. "Non so se qualcuno amerà mai davvero fare film tanto quanto Tom 'fucking' Cruise. E come pubblico, ne raccogliamo tutti i benefici che lui offre" ha concluso.

Contestualizzando il tutto, vi proponiamo il nostro speciale nel quale cerchiamo di capire se Top Gun sia invecchiato bene. La pellicola, infatti, ha lanciato la carriera di Tom Cruise nel cinema mainstream rendendolo il volto iconico che oggi conosciamo.