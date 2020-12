Top Gun: Maverick, Miles Teller inizialmente aveva rifiutato il ruolo: ecco perché

Miles Teller, ha dichiarato di aver inizialmente rifiutato il ruolo nel cast di Top Gun: Maverick. Il motivo è molto semplice: l'attore non voleva essere troppo al centro dell'attenzione mediatica che un film come il sequel di Top Gun inevitabilmente genera. Tuttavia l'attore ci ha ripensato e alla fine ha accettato di parteciparvi.

"Non voglio che questo venga fuori in maniera sbagliata, ma c'era una parte di me che non sapeva se volevo essere parte di qualcosa che potesse portarmi tutta questa attenzione e successo" ha dichiarato Teller a Men's Health "Tutti vedono il successo in modo diverso. Per me non significava necessariamente far parte del film più importante".

Miles Teller nel film interpreta Bradley 'Rooster' Bradshaw, figlio di Nick 'Goose' Bradshaw. Tom Cruise era determinato a far sì che Teller partecipasse al film, andandolo a trovare in privato a Maui, dove l'attore era in vacanza con la moglie, e tentando di convincerlo.

Uno dei motivi per cui Miles Teller alla fine si è convinto ad accettare la proposta è onorare suo nonno, un marine, e suo zio, che prestò servizio durante la guerra del Vietnam.

"Nelle guerre che combattiamo ora i nostri militari provengono da parti molto specifiche del Paese e di ceti socioeconomici. Stiamo perdendo quel legame tra i civili e i militari e i nostri veterani" ha dichiarato Teller.

Il cast di Top Gun: Maverick comprende anche Val Kilmer, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm e Ed Harris.

Per prepararvi al meglio al filmo potete leggere il nostro approfondimento sugli stunt di Tom Cruise la nostra analisi del trailer di Top Gun: Maverick.