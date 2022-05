Top Gun Maverick, Miles Teller: 'Durante una scena ho pensato che sarei morto'

Mentre Top Gun Maverick fa decollare il box office italiano, il co-protagonista Miles Teller ha raccontato dei numerosi pericoli reali affrontati durante la produzione del nuovo film con Tom Cruise.

In particolare, la star di Whiplash, che nel nuovo film di Joseph Kosinski interpreta 'Rooster', il figlio del migliore amico di Pete 'Maverick' Mitchell, Goose, morto nel primo capitolo del 1986 diretto da Tony Scott, ha raccontato che durante una scena a bordo di un vero aereo della Marina ha pensato di essere sul punto di morire.

"C'è stato un momento durante le riprese in cui ho pensato che sarei morto" ha confessato Miles Teller a LADbible. "C'era una sequenza in cui ci stavamo dirigendo dritti verso il terreno, e dovevamo eseguire quello che in gergo viene chiamato 'un pull-up con G max': in pratica scendi in picchiata, a tutta velocità verso il suolo, e poi ti sollevi all'ultimo secondo. E' una manovra davvero dura per il fisico, avevamo fatto parecchio allenamento per imparare a sopportarla. Ma quando l'abbiamo fatto sul serio, con le cineprese accese e tutto il resto, ho semplicemente dimenticato di recitare. Continuavo a guardare verso il basso e a pensare che non sarebbe finita bene per me".

In questi giorni Top Gun Maverick è diventato il maggior successo della carriera di Tom Cruise nel week-end di debutto, con la bellezza di 250 milioni di dollari incassati nel primo fine settimana a livello globale. Il film è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.