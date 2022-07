Top Gun Maverick è ora il miglior incasso Paramount di sempre: superato Trasformers!

Nonostante i numerosi ritardi legati alla pandemia che hanno colpito il film, Top Gun: Maverick batte l'ennesimo record al botteghino per la Paramount Pictures. Dopo aver appena superato Titanic come film con il maggior incasso al box office domestico, la pellicola diventa il miglior incasso della Paramount di sempre.

Maverick ha infatti superato anche Transformers: Age of Extinction del 2014 e conquista così il primo posto per la Paramount. Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Top Gun 2, continua a macinare soldi per lo studio, tenendo testa a blockbuster del calibro di Thor: Love and Thunder e Minions 2. Il totale globale ammonta ora a $ 1,208 miliardi di dollari.

Il film d'azione guidato da Tom Cruise, che nei panni del capitano Pete "Maverick" Mitchell addestra un nuovo gruppo di diplomati Top Gun per una missione apparentemente impossibile, è il più grande film d'azione dal vivo di tutti i tempi per la Paramount Pictures in ventotto mercati, tra cui Regno Unito, Australia, Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Sud Africa. Il film ha avuto un tale successo che ha fatto ritorno nei cinema IMAX e XD negli Stati Uniti, che di solito sono noti per le loro brevi finestre di visione, grazie anche alle sbalorditive sequenze di volo dell'F-18.