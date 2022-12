Top Gun Maverick è il miglior film dell'anno per la National Board Review! Saranno Oscar?

Ci stiamo forse dirigendo verso gli Oscar più 'blockbusterosi' degli ultimi anni? In queste ore, infatti, oltre all'annuncio del premio dei PGA a Tom Cruise come produttore, la prestigiosa National Board of Review ha eletto Top Gun: Maverick il miglior film del 2022.

Il National Board of Review of Motion Pictures, per chi non lo sapesse, è un'organizzazione no profit newyorkese dedicata al cinema inteso sia come arte che come intrattenimento, e alla celebrazione dell'eccellenza artistica: non ha alcun legame commerciale con l'industria cinematografica, anche se molto spesso ha saputo anticipare le selezioni delle premiazioni più famose. Non che si tratti di una scienza esatta, chiaramente: per farla semplice, l'anno scorso il National Board of Review elesse Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson come film dell'anno, e il titolo puntualmente finì con lo spuntare anche agli Oscar 2022, mentre l'anno prima era toccato a Da 5 Bloods di Spike Lee, che però l'Academy ha sostanzialmente rigettato agli Oscar 2021.

Cosa significa dunque la vittoria di Top Gun Maverick di Joseph Kosinski ai NBR come miglior film in ottica premi Oscar? Beh, al momento è difficile dirlo: certamente il film ha in Tom Cruise e Jerry Bruckheimer due super-produttori in grado di attirare moltissimi voti dai membri degli Academy, e non è da escludere che il sequel Top Gun possa conquistare gli elettori anche grazie all'effetto nostalgia. La statistica, comunque, dice che negli ultimi 30 anni, il vincitore del miglior film NBR ha ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior film, tranne rarissime volte: A Most Violent Year del 2014, Quills del 2000 e Gods and Monsters del 1998, oppure negli anni '80 Empire of the Sun del 1987 e Betrayal del 1983.



Come sempre staremo a vedere: le nomination agli Oscar 2023 saranno annunciate il 24 gennaio prossimo.