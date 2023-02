Top Gun: Maverick, Miglior Film del 2022 per Rotten Tomatoes!

Dopo il suo esordio del 100% su Rotten Tomatoes era abbastanza prevedibile che il successo del film con Tom Cruise potesse aggiudicarsi tale titolo.

Il film ha raggiunto una stima di 464 recensioni e un voto del 96% sul Tomatometer e un bel 99% da parte dell'audience, con 50'000 (e più) pareri.

Insomma, un grandissimo SÌ da parte del pubblico e della critica. Saranno stati gli stunt nuovamente pericolosi svolti dallo stesso protagonista, o l'atmosfera avvincente e adrenalinica... quello che è certo è che Top Gun: Maverick si è rivelato avere tutti gli ingredienti per una ricetta di successo.

Dopo il successo di tale film, Tom Cruise sembrerebbe abbastanza pieno di progetti che gli potrebbero impedire il ritorno nella saga. In un'intervista promozionale dello scorso Ottobre per The Hollywood Reporter, Jerry Bruckheimer aveva rivelato che: "Ora come ora Tom è nel bel mezzo delle riprese di Mission: Impossible 8, e rendere quel film perfetto è il suo obiettivo attuale. Una volta che avrà finito, potremmo avere una conversazione in proposito. Ma come saprete dopo Mission: Impossible andrà nello spazio, e poi ha altri progetti in cantiere. Quindi non ne ho idea."

