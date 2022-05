Top Gun Maverick, miglior debutto per Tom Cruise: quasi 250 milioni nel mondo!

Le nuove previsioni della Paramount per Top Gun Maverick si sono rivelate azzeccate, dato che il nuovo film diretto da Joseph Kosinski è diventato ufficialmente il miglior debutto al box office della carriera di Tom Cruise.

Sul weekend di 4 giorni del Memorial Day, che verrà festeggiato negli USA domani 30 maggio, Top Gun: Maverick incasserà $151 milioni dopo i $38 milioni di sabato, in aumento del 16% rispetto ai $32,7 milioni di venerdì. A meno di qualche sorpresa o errore nei monitoraggi, la Disney potrà continuare a vantarsi di detenere il record del weekend del Memorial Day grazie a Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo del 2007 (con $153 milioni), tuttavia questo del sequel di Top Gun 2 è il miglior risultato del Memorial Day visto da un po' di tempo a questa parte.

A livello globale, Top Gun: Maverick ha sfiorato i $250 milioni con un incasso totale di $248 milioni, anche in questo caso il miglior risultato della carriera di Tom Cruise. Per il super-produttore Jerry Bruckheimer, invece, si tratta del secondo miglior debutto negli Stati Uniti su un week-end di 3 giorni, dopo Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (che aveva incassato 135,6 milioni) ma prima di Ai confini del mondo ($114,7 milioni). Secondo EntTelligence, 11,1 milioni di spettatori avranno visto Top Gun 2 entro la fine del weekend: il film originale del 1986, dopo il suo primo week-end era stato visto solo da 2 milioni di persone. Nel frattempo, la Marvel continua a fare bene con Doctor Strange 2 che ha superato The Batman diventando il miglior incasso del 2022: Maverick riuscirà a fare di meglio? Staremo a vedere la tenitura del film di Tom Cruise nelle prossime settimane, con Jurassic World: Il Dominio praticamente dietro l'angolo.

Per altre letture, ecco quanto è costato a Top Gun Maverick noleggiare i veri aerei della Marina militare statunitense.