Top Gun: Maverick, Manny Jacinto di The Good Place si unisce al cast del sequel

E' Deadline a rivelare che Manny Jacinto (The Good Place, 7 sconosciuti a El Royal) è entrato a far parte del ricco cast di Top Gun: Maverick, sequel del cult diretto da Tony Scott uscito nel 1986.

L'attore raggiunge Tom Cruise, Val Kilmer, Glen Powell, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris e Lewis Pullman.



Top Gun: Maverick sarà ambientato in un mondo di tecnologia moderna fatta di droni e combattenti di quinta generazione, ed esplorerà la fine dell'era del combattimento con i caccia. Joseph Kosinski, che ha già diretto Cruise in Oblivion e Teller e Connelly in Fire Squad - Inferno di Fuoco, sarà il regista del film, con Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer a scrivere la sceneggiatura.



Anche se conosciuto ufficiosamente come Top Gun: Maverick, il film è attualmente senza un titolo ufficiale. La pellicola sarà un sequel del film del 1986 diretto da Tony Scott, che nel 2015 la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha selezionato per la conservazione nel National Film Registry, giudicandolo "culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo".



Recentemente sono state diffuse le prime immagini dell'atteso ritorno di Tom Cruise nel set del film. Inizialmente prevista per il 2019, l'uscita di Top Gun: Maverick nelle sale è stata spostata al 26 giugno 2020.