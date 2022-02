Top Gun: Maverick, Manny Jacinto ricorda l'esperienza sul set:'Tom Cruise non delude'

In estate dovrebbe finalmente uscire Top Gun: Maverick, dopo i continui rinvii legati principalmente alla pandemia e ad altre problematiche produttive. La star di Good Place, Manny Jacinto, ha recitato nel film nel ruolo di Fritz e con Variety ha parlato dell'esperienza vissuta sul set al fianco di Tom Cruise.

"Era così divertente. Voglio dire, l'abbiamo girato tre anni fa. Erano passati 30 anni. Le persone hanno aspettato 33 anni... Non vedo l'ora. Tom [Cruise] non delude, è stato incredibilmente divertente girarlo. Se riesco a ricordarlo!" scherza Jacinto.



"L'esperienza è stata fantastica per me, sono così contento che le persone la vivano" ha proseguito l'attore. Su Tom Cruise spiega:"Trasmette questa energia ed etica del lavoro. Ti ispira. Vai sul set e ti assicuri di dare il 110%. Non puoi fare a meno di farlo". Nel frattempo sono state pubblicate immagini inedite di Top Gun: Maverick.



In Top Gun: Maverick, dopo oltre trent'anni di servizio come uno dei migliori aviatori della Marina, Pete 'Maverick' Mitchell ottiene il ruolo di addestratore di nuove reclute. Quando si ritrova ad addestrare un team di 'Top Gun' per una missione speciale, Maverick incontra il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del suo defunto amico, Goos. Si lancerà in una missione che richiede un'alta dose di sacrificio.



