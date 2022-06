Top Gun: Maverick, Lewis Pullman: 'Mio padre mi ha dato tanti consigli'

Quando sei alla tua prima esperienza in un blockbuster come Top Gun: Maverick e hai un padre che ha preso parte a roba come Independence Day, la prima cosa da fare è senza dubbio sedersi ad ascoltare i consigli del genitore: lo sa bene Lewis Pullman, almeno stando alle ultime dichiarazioni della star del nuovo film con Tom Cruise.

Mentre Top Gun: Maverick sfiora il miliardo di dollari d'incasso, Pullman ammette infatti di aver ricevuto più di un consiglio da suo padre Bill, memore soprattutto, appunto, dell'esperienza nel già citato film del 1996 in cui Pullman senior interpretava il presidente degli Stati Uniti.

"Non l'ha ancora visto, ma non vedo l'ora che riesca a vederlo. Attualmente sta lavorando a una commedia, sta facendo delle prove. Prima di cominciare a lavorare su qualcosa passo sempre da lui, e ciò che ricevo da lui è oro. In Independence Day usò il green screen, ma mi ha dato degli ottimi consigli sui movimenti, sul modo di esprimere la fisicità del momento. Principalmente ha fatto sì che fossi capace di far sembrare reale il mio personaggio, si è assicurato che mi ispirassi ai veri piloti, in modo che rendessi giustizia a ciò che fanno" sono state le parole di Lewis Pullman.

Cosa ne dite? Avete apprezzato la performance di Pullman jr.? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quanto ha guadagnato Tom Cruise per Top Gun: Maverick.