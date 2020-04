Top Gun: Maverick, i lavori procedono, ma l'uscita rimane a dicembre 2020

Nonostante la sua uscita sia stata stata ufficialmente posticipata a dicembre, a causa della crisi globale legata al Coronavirus, il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha rivelato che la post-produzione del film con Tom Cruise è programmata per essere completata in tempo per la data d'uscita fissata in precedenza, ovvero a giugno.

"Stiamo rispettando il nostro programma e finendo il film proprio come se uscisse nella data d'uscita originale" ha dichiarato a Comicbook il regista.

Per fortuna il film è nella fase di post-produzione, durante la quale è possibile lavorare da casa:"Fortunatamente sono nella fase di post-produzione a casa dove, nonostante tutte le restrizioni su come si può lavorare adesso, sono in grado di continuare a fare il mio lavoro e finire il film, il che è piuttosto sorprendente. Se fossi in un'altra fase del progetto sarebbe difficile farlo ma poiché sono alla fine della post, sono in grado di fare tutto il necessario affinché possa essere completato".



"Terremo il film solo per sei mesi" ha proseguito Kosinski "ed è una decisione giusta perché è un film che le persone devono vedere sul grande schermo [...] Vogliamo che sia un'esperienza condivisa su uno schermo più grande possibile".

Ambientato trentaquattro anni dopo gli eventi di Top Gun, Top Gun: Maverick vede Pete 'Maverick' Mitchell, interpretato da Tom Cruise, è diventato nuovo istruttore di piloti Top Gun e farà da mentore a Bradley, figlio dello scomparso Goose.

Il cast è composto anche da Miles Teller, Val Kilmer e Jennifer Connelly. Tom Cruise ha chiesto ai fan di pazientare ancora un po', visto lo slittamento dell'uscita del film. Secondo Cruise non sarà mai più fatto un film come Top Gun: Maverick, atteso sequel di uno dei cult anni '80.