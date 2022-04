Top Gun: Maverick, Lady Gaga ha scritto le musiche insieme a Hans Zimmer

Lady Gaga ha già vinto il suo primo Premio Oscar per la miglior canzone grazie al film di Bradley Cooper A Star Is Born, ma sembra che la cantante sia in procinto di prenotare la sua seconda statuetta, avendo adocchiato il suo prossimo progetto. Da una breve occhiata al poster ufficiale, scopriamo che co-scriverà le musiche di Top Gun: Maverick!

Infatti, grazie ad alcuni post trapelati sul web, possiamo intravedere il poster di Top Gun: Maverick e da questo dare un'occhiata ai crediti della pellicola. Tra questi, possiamo leggere bene il nome di Lady Gaga accanto a quello dei compositori Harold Faltermeyer e di Hans Zimmer, da poco premiato con il suo secondo Oscar per Dune. I tre nomi compaiono nel poster di Top Gun: Maverick sotto la voce "Music by", segno che probabilmente la popstar avrà aiutato gli altri due compositori ma non è chiaro se la pellicola conterrà un suo brano originale (tutto lascerebbe pensare di sì).

Non solo Oscar, più recentemente Lady Gaga ha conquistato il suo 13esimo Grammy in carriera per l'album collaborativo con la leggenda Tony Bennett, Love For Sale. Adesso, non vediamo l'ora di vederla all'opera con uno dei più grandi compositori viventi per il cinema e al servizio di Tom Cruise.

Nel caso non aveste ancora approfondito la trama di Top Gun: Maverick, la storia riprende il via, come potete leggere nella sinossi fornita da Eagle Pictures, "quando Maverick viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun - di cui fa, ovviamente, parte anche Rooster - per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento".

Top Gun: Maverick arriverà nei cinema in Italia il prossimo 26 maggio. Il debutto è previsto alla Croisette; il Festival di Cannes omaggerà Cruise infatti con una serata in suo onore.