Top Gun: Maverick, Lady Gaga pubblica il singolo Hold My Hand prima della première!

Lady Gaga ha pubblicato Hold My Hand, il brano che ha co-scritto per il film Top Gun: Maverick poche ore prima dell'anteprima mondiale che si terrà mercoledì a San Diego. I partecipanti al CinemaCon di Las Vegas hanno avuto un assaggio della canzone grazie ad alcune sequenze del film pubblicate durante l'evento.

Il film del 1986, diretto da Tony Scott, vinse l'Oscar alla miglior canzone originale per Take My Breath Away di Tom Whitlock e Giorgio Moroder, interpretata da Berlin. Gaga potrebbe puntare al bis, dopo aver conquistato la statuetta per la canzone Shallow, inserita nel film da lei co-interpretato insieme a Bradley Cooper, A Star Is Born.



Lady Gaga ha annunciato Hold My Hand qualche giorno fa. Scritta e prodotta dalla cantante con BloodPop, con la produzione aggiuntiva di Benjamin Rice, Hold My Hand sarà anche il brano che accompagnerà i titoli di coda del film. A questo link potete ascoltare la canzone di Gaga per il sequel di Top Gun.

La popstar ha pubblicato poche ore fa due foto con Tom Cruise sul suo account Instagram. In precedenza aveva scritto:"Quando ho scritto questa canzone per Top Gun: Maverick non mi rendevo nemmeno conto dei molteplici strati che attraversava il cuore del film, la mia psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Ci ho lavorato per anni, perfezionandola, cercando di renderla nostra... Questa canzone è una lettera d'amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile. Volevo farvelo sentire da parecchio tempo".



Nel frattempo sono arrivati i primi commenti a Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski e con Tom Cruise affiancato a Jennifer Connelly: promosso o bocciato?