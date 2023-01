Top Gun: Maverick, Lady Gaga entusiasta per la nomination: 'Esperienza profonda e potente'

Quello di Top Gun: Maverick è stato un successo totalizzante: il film con Tom Cruise ha riscosso consensi a 360 gradi, come dimostrano le tante nomination agli Oscar tra cui, ovviamente, quella per la Miglior canzone a Lady Gaga per la sua Hold my Hand, che certo non ha giocato un ruolo secondario nella promozione del film.

Mentre Jennifer Connelly continua a sponsorizzare Tom Cruise per l'Oscar al Miglior attore protagonista, proprio miss Germanotta ha dunque voluto ringraziare l'Academy per questa candidatura condividendo su Instagram una foto direttamente dal set di Joker: Folie à Deux.

"Grazie mille all'Academy per aver candidato la mia canzone Hold my Hand agli Oscar. Scrivere questo pezzo per Top Gun: Maverick è stata un'esperienza profonda e potente che non dimenticherò mai. Mi sento così grata per la magia della musica e del cinema. [...] Ora sono sul set a girare, vi voglio bene piccoli mostri" si legge nel post di Lady Gaga, che ha anche ringraziato il co-autore di Hold my Hand, BloodPop.

Per Lady Gaga si tratta della terza nomination per la Miglior canzone, di cui una, come sicuramente ricorderete, condusse dritta alla vittoria: erano i tempi di Shallow e A Star is Born, che valse alla nostra anche una candidatura come Miglior attrice protagonista. Riuscirà Hold my Hand a bissare il successo? Lo scopriremo tra qualche settimana! Qui, invece, trovate la nostra recensione di Top Gun: Maverick.