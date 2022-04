Top Gun Maverick: Lady Gaga annuncia l'uscita del brano da lei scritto per il film!

Mentre scopriamo quali saranno le anteprime italiane di Top Gun: Maverick, Lady Gaga ne approfitta per raccontare sui social il suo punto di vista sulla canzone da lei scritta per il film, intitolata Hold my Hand.

"Quando ho scritto questa canzone per Top Gun: Maverick, non mi rendevo nemmeno conto dei molteplici strati con cui attraversava il cuore del film, la mia mente e la natura della terra in cui viviamo" ha scritto Gaga nella didascalia del post Instagram, che troverete in fondo all'articolo.

"Ci ho lavorato su per anni, perfezionandola, provando a renderla nostra. Volevo incanalare in una canzone il modo in cui condividiamo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di provare a capirci l'un l'altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita" ha continuato. Una verità che sembra parlarci molto da vicino, soprattutto dopo gli ultimi due anni che il mondo intero ha vissuto sotto la minaccia del covid-19.

"Sono talmente grata a Tom, Hans e Joe per questa opportunità, è stata una fantastica esperienza lavorare con loro. Io, BloodPop, Ben Rice e tutti gli altri che hanno lavorato con noi siamo così entusiasti di condividere [il brano] con voi. Questa canzone è una lettera d'amore al mondo durante e dopo un periodo molto complicato. Volevo che la sentiste da così tanto tempo. E sono così entusiasta di farla uscire il 3 Maggio." Qualche giorno di pazienza ancora, dunque, per poter ascoltare Hold my Hand. Nell'attesa vi lasciamo con il trailer di Top Gun: Maverick.