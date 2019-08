Top Gun: Maverick, Kelly McGillis non ci sarà: 'Sono vecchia e grassa'

Nel primo Top Gun del 1986 Kelly McGillis interpretava Charlie Blackwood, istruttrice civile presso la scuola di addestramento per piloti di caccia frequentata dal tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise). Non la rivedremo, però, nel prossimo sequel Top Gun: Maverick.

L'attesa per il film, diretto da Joseph Kosinski, è già piuttosto alta dopo che il trailer ha debuttato al San Diego Comic-Con mostrando il personaggio di Tom Cruise nuovamente sul sedile del suo aereo da combattimento e in sella alla sua moto. Di Charlie, invece, non c'è traccia, mentre l'interesse amoroso di Maverick stavolta è il personaggio interpretato da Jennifer Connelly.

In un'intervista a Entertainment Tonight, Kelly McGillis ha rivelato di non essere stata contattata per Top Gun: Maverick, e che nemmeno si aspettava una chiamata. "Sono vecchia e grassa" ha commentato amaramente, "ho un aspetto adatto all'età che ho, e non è ciò di cui ha bisogno il film."

L'attrice ha 62 anni, 5 in più di Tom Cruise. Sembra comunque non troppo dispiaciuta di non essere nel cast, dato che si è ormai quasi completamente ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia e alle due figlie. Non è stato un motivo in particolare a spingerla a questa decisione, semplicemente ha scoperto che le sue priorità sono cambiate. "Preferisco sentirmi sicura di chi e cosa sono alla mia età al dare valore a tutte quelle altre cose."

Per quanto riguarda invece Jennifer Connelly, McGillis si è detta "davvero felice che abbia avuto questa opportunità."

Oltre a Tom Cruise (che ha pilotato davvero il jet durante le riprese), sono solo due gli attori (almeno a quanto si sa al momento) che torneranno in Top Gun: Maverick: Val Kilmer e Tom Skerritt.