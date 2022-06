Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski: 'Due scene tagliate potrebbero finire nel Blu-Ray'

Top Gun 2 ha raggiunto numeri ottimi al botteghino, e mentre la pellicola è ancora in molte sale, ci prepariamo ad accogliere anche il suo arrivo fisico e digitale. Proprio nel DVD/Blu-Ray potremmo vedere due scene tagliate, di cui il regista Joseph Kosinski ha parlato in un'intervista con Uproxx.

Il primo momento che non ce l'ha fatta a raggiungere il montaggio finale del film, è un riferimento alla pellicola del 1986. "Quando [Maverick] arriva per la prima volta al Coronado, ogni base della Marina ha un aeroplano davanti. Come un modello [Maverick] si ferma e guarda in alto dove c'è il suo F-14 che ha abbattuto tre MiG nel primo film" ha detto Kosinski, raccontando la scena in questione. "Quindi è lui che fissa quell'aereo. È stato un bel colpo."

Ma non è finita qui, perché sembra che tra i momenti eliminati ce ne sia anche uno in cui Cruise non è presente. Kosinski ha infatti raccontato che nel montato originale c'era anche "una bella scena in infermeria con Cyclone, Phoenix e Bob" che è stata rimossa perché "avrebbe tolto un po' di tensione al momento in cui Maverick entra per dire a Rooster che andrà tutto bene" dopo che il loro esercizio di allenamento è andato storto.

Si tratta di due momenti che i fan più appassionati vorranno sicuramente vedere. E per questo nessuna paura, perché Kosinski spera di riuscire ad includere le scene nell'uscita Blu-Ray. Dunque non ci resta che attendere.

Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Top Gun: Maverick.