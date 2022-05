Top Gun: Maverick, Jon Hamm:'Il film ha il giusto livello di nostalgia'

Jon Hamm è una delle star di Top Gun: Maverick, il sequel del cult del 1986 con Tom Cruise. Nel film, Hamm interpreta il vice ammiraglio Beau 'Cyclone' Simpson e in una recente intervista ha dichiarato di ritenere che il film sia equilibrato nell'offrire qualcosa ai fan del primo capitolo così come ai nuovi spettatori.

"Rievoca così tanto il primo film e tocca tutti gli elementi nostalgici ma si regge davvero da solo. La cosa interessante nel tornare in un qualcosa così amato dopo così tanto tempo è che ci sono due generazioni di ragazzi che non hanno mai visto il film originale" ha dichiarato Hamm.



L'attore prosegue:"Se l'hanno visto è successo in tv o qualcosa del genere, ma non hanno vissuto l'esperienza di vederlo in un cinema. Quindi per questa generazione è qualcosa nuovo di zecca e Top Gun: Maverick sarà ciò che l'originale era per quella generazione". I fan ne sono certi: Top Gun: Maverick merita la nomination agli Oscar ma sarà davvero così?



A The Hollywood Reporter Jon Hamm ha confessato:"Il me di 15 anni è sbalordito, così come il me di 51 anni. Sono su entrambi i lati dell'equazione. È stata un'esperienza straordinaria, resa più interessante dal fatto che è stata messa in stand-by per due anni. La conseguenza involontaria è stata quella di creare aspettative e anticipazioni. Paramount sapeva di avere qualcosa di buono. Così come Tom [Cruise]. In vari momenti durante le riprese mi prendeva da parte e mi diceva 'Devi venire a vedere questo' e mi portava nella sua roulotte per mostrarmi dieci minuti di girato e io ero tipo 'Oh, non ho mai visto nulla del genere'". L'interprete di Don Draper ha elogiato Cruise:"Quando arrivi sul set di un film di Tom Cruise sai esattamente dove si trova in ogni momento. Di solito perché è proprio lì, che ti sorride e ti dà il benvenuto sul set. Il suo entusiasmo è così incredibilmente evidente e contagioso. Dà energia all'intero set [...]".



Sul nostro sito trovate la recensione di Top Gun: Maverick, con protagonisti Tom Cruise e Jennifer Connelly.