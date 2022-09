Top Gun: Maverick, per Jon Hamm il film è 'Un successo senza precedenti'

Il successo di Top Gun: Maverick è immenso ed inarrestabile, il film è da poco entrato nella top 12 delle pellicole con più incassi di tutti i tempi e già si inizia a pensare ad un possibile sequel.

Sembra non esserci ostacolo che possa interrompere l'ascesa sbalorditiva di Top Gun: Maverick, che ha conquistato i cuori degli spettatori e l'approvazione della critica. Questa volta a dire la sua sul film è stato direttamente uno dei protagonisti. L'attore Jon Hamm ha da poco rivendicato il successo della pellicola sottolineando come, anche senza supereroi, sia ancora possibile sbancare al botteghino: "È uno degli unici film della top five che non ha qualcuno con un mantello o su un'astronave. È una cosa senza precedenti sotto molti punti di vista".

Top Gun: Maverick è anche diventato il film della Paramount che ha incassato di più nella storia dello studio, sostituendo il Titanic del 1997.

Anche Quentin Tarantino ha elogiato il film sequel, parlando del suo successo e della sua eredità cinematografica, con le acrobazie di Cruise che sfidano la morte e sequenze di volo sbalorditive: "Adoro 'Top Gun: Maverick", ha detto Tarantino "L'ho trovato fantastico. L'ho visto al cinema. Questo e 'West Side Story' di Spielberg".

Con un film che ha toccato le corde più nostalgiche della memoria degli spettatori, anche questa volta Tom Cruise ha fatto centro, nonostante una teoria dei fan ipotizza il suo Pete 'Maverick' Mitchell morto nei primi minuti del film.