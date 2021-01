Top Gun: Maverick, Jon Hamm ha già visto il film! I dettagli

Dalla fine della serie che gli ha dato popolarità in tutto il mondo, Mad Men, Jon Hamm ha collezionato diverse apparizioni al cinema e la prossima avventura è Top Gun: Maverick, sequel del cult con Tom Cruise nei panni del pilota dell'Aeronautica Pete 'Maverick'. Il film non è ancora uscito nelle sale ma Hamm ha potuto assistere ad una proiezione.

La scorsa estate Jon Hamm ha visto il film per la prima volta. Ecco le sue parole:"Penso che lascerà molte persone a bocca aperta. Ho avuto la fortuna di vederlo durante l'estate. Hanno aperto un cinema per noi e dovevamo tutti sederci a 15 piedi di distanza e indossare mascherine e tutto il resto, ma abbiamo avuto modo di vederlo sul grande schermo, che è il modo giusto per vederlo. Visivamente è davvero sbalorditivo. E penso che le persone saranno commosse anche dalla storia" ha dichiarato Hamm in un'intervista a KSDK.



Top Gun: Maverick è ambientato 34 anni dopo la trama del primo film. Il leggendario capitano Pete 'Maverick' Mitchell è diventato istruttore di volo nella scuola di piloti Top Gun e mentore di Bradley, figlio dello scomparso Goose, pronto a diventare un aviatore come il padre.

Il cast del film comprende Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly e Jon Hamm.



