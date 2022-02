Top Gun: Maverick, Johnny Marr rivela: 'La colonna sonora? Nata per incidente'

Sono tante le cose belle a nascere per pura volontà del caso: tra queste va citata, a quanto pare, la colonna sonora di Top Gun: Maverick, che stando alle parole di Johnny Marr sarebbe saltata fuori da un imprevisto. Ma qual è stato il ruolo dell'ex-chitarrista dei The Smiths nella genesi della soundtrack?

A parlarne è lo stesso Johnny Marr qualche giorno dopo l'uscita del nuovo trailer di Top Gun: Maverick in collaborazione con Porsche: "Vi dirò, non penso di averne mai parlato prima, ma non vedo perché non farlo. Credo di aver creato il tema principale di Top Gun: Maverick quasi per incidente. Penso ci fosse qualche problema con il sound del pezzo, e io ero da quelle parti e ho una chitarra. È stato davvero tutto così semplice. Non ho neanche visto tutto il film" sono state le parole del chitarrista.

Marr ha poi proseguito: "Non ho composto la colonna sonora, ho semplicemente suonato il tema principale. Hans Zimmer ha qualcosa a che fare con tutto ciò perché credo sia amico di Harold Faltermeyer. In ogni caso, questo è tutto ciò che so del film. Io ero lì e volevano che la facessi suonare più epica. E quindi io tipo: 'Ok, posso farlo!'".

Vedremo tra qualche mese se Marr avrà effettivamente svolto un buon lavoro, ma insomma... Qualcuno dubiterebbe mai del nostro Johnny? Tornando a parlare del film, intanto, recentemente Jennifer Connelly ha elogiato Tom Cruise per la sua generosità.