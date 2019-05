Top Gun: Maverick, per Jon Hamm le scene aeree saranno 'sconvolgenti'

Tra poco più di un anno Tom Cruise tornerà a solcare i cieli in Top Gun: Maverick, attesissimo sequel del cult diretto nel 1986 dal Tony Scott. Nel cast del film ci sarà anche Jon Hamm, che ha recentemente rivelato qualche dettaglio sulle sequenze più spettacolari del film.

"Stiamo girando il film, credo, in 6k" ha spiegato Hamm alla premiere della serie Amazon Good Omens. "Ha una definizione incredibile. Le scene aeree sono sconvolgenti. E per la maggior parte sono ricreate con effetti pratici. Non c'è molta CG. Quei ragazzi sono davvero sugli aerei e soggetti alla gravità."

"Sarà molto interessante da vedere per le persone che hanno amato il primo film," ha continuato l'attore. "Porta la storia in una direzione completamente nuova. Ma credo che sarà molto bello anche per i nuovi fan. Ho visto dei footage, e sono fuori di testa."

Il nuovo capitolo di Top Gun, diretto questa volta da Joseph Kosisnki (Oblivion), vedrà il ritorno del personaggio di Tom Cruise, ora l'istruttore di volo di Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio del partner di vecchia data di Maverick. Nel cast del film troveremo anche Val Kilmer, Glen Powell, Ed Harris e Jennifer Connelly, che alcuni mesi fa ha rassicurato i fan sulla riuscita del sequel.

In attesa dei nuovi aggiornamenti sulle riprese del film, vi rimandiamo alle immagini emerse dal set di Top Gun: Maverick.