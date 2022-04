Top Gun Maverick, Joe Kosinski parla della scena tra Iceman e Pete nel nuovo film

Il trailer di Top Gun Maverick ci ha riportati sul campo, facendoci ritrovare il personaggio di Pete Mitchell, interpretato da Tom Cruise. Questo, però, non sarà l'unico ritorno, in quanto nel film vedremo anche Val Kilmer, che riprenderà il ruolo di Iceman.

Si tratta di una notizia di cui siamo al corrente da molto tempo, e che ha subito prodotto molta curiosità tra i fan. La cosa che molti attendono più di tutto, infatti, è proprio la reunion tra Maverick e Iceman, di cui il regista Joe Kosinski ci ha dato qualche informazione nel corso di un'intervista con Total Film.

"È stata una grande, enorme cosa, il ritorno di Val per interpretare Iceman" ha detto Kosinski. "Lavorare con un attore di quel calibro, vedere la chimica, il cameratismo tra lui e Tom, e avere quei due personaggi riuniti in questo film, è stato un momento davvero speciale, e una delle mie parti preferite del film."

Di certo una dichiarazione che non ci dà un contesto per quanto riguarda la scena Cruise-Kilmer, ma che ci conferma che i due si incontreranno almeno in una scena del film. Gli unici dettagli che abbiamo sul ritorno di Iceman sono arrivati con il trailer di Top Gun: Maverick. Qui, infatti, vediamo una foto dell'uomo e scopriamo che è diventato un ammiraglio. Inoltre è stato proprio Iceman a chiedere che Pete venisse chiamato per insegnare alla scuola per aviatori.

Intanto Val Kilmer commenta il ritorno del suo Iceman, rivelando come sia stato riprendere il ruolo.