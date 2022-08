Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer svela la vera formula del suo successo

Il successo di critica, di pubblico e soprattutto di botteghino di Top Gun: Maverick appare evidente a tutti. Molte recensioni ne hanno parlato come di un film capace di mostrare la via in una Hollywood sempre più votata ai sequel e ai reboot. Ora il produttore Jerry Bruckheimer svela la più grande formula di questo successo.

Persino al suo dodicesimo weekend di botteghino, Top Gun: Maverick era dato in grado di gareggiare con l’ultima uscita blockbuster di Bullet Train, stando alle previsioni sui numeri da capogiro del sequel con Tom Cruise. Una settimana dopo, e la pellicola diretta da Joseph Kosinski è riuscita in un’impresa che sembrava impossibile: ha battuto il box office di Infinity War, juggernaut di Casa Marvel apparentemente inarrivabile.

Molti gli ingredienti dietro questo successo: banalmente, un’adrenalina registica che è stata notata persino da un eterno imbottonato come Quentin Tarantino. E proprio su questo – ma non solo su questo – si concentra Jerry Bruckheimer nell’ultima intervista con Entertainment Weekly: "Sono sempre i personaggi, i temi, la storia. Ma soprattutto si tratta dell'emozione, si tratta di riportare Iceman indietro, si tratta di vedere un vero film. Sei nell'F-18 proprio come quegli attori. Sono stati addestrati per tre mesi per poter entrare in un F-18. Puoi vedere le difficoltà di quello che stavano facendo, di quello che stavano passando. È tutto vero, non è inventato".

Il produttore ha continuato: "Penso che il pubblico abbia visto così tanta CGI, il che è meraviglioso, vado anche io a vedere quei film. Ma è anche bello vedere l’effetto reale e far parte di un cameratismo di personaggi che si alzano nel cielo e devono essere il più bravi possibile. Il pubblico adora la Marvel, adora la DC. Sono realizzati magnificamente da persone davvero talentuose. Ma a volte vuoi vedere qualcosa di reale, ed è quello che ci ha dato Top Gun. Lo stavate effettivamente vivendo con i nostri attori".

Ovviamente Tom Cruise sta capitalizzando fin d’ora questo successo, annunciando ben due progetti con il regista di Mission: Impossibile passati inspiegabilmente sotto silenzio: un musical con Tom Cruise di Christopher McQuarrie e uno spinoff su Les Grossman di Tropic Thunder, forse una delle interpretazioni più pazze di Cruise. Nel frattempo, sapevate che che Lewis Hamilton doveva essere in Top Gun Maverick? Il pilota di Formula 1 aveva chiesto e ottenuto un ruolo come... pilota di jet!