Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer sul terzo film:'Non ci vorranno altri 35 anni'

Top Gun: Maverick è stato uno dei più grandi successi del 2022 e naturalmente l'entusiasmo che si è creato intorno al primo sequel del cult anni '80 con Tom Cruise ora si è concentrato sul possibile terzo film. Intervistato da Variety poco tempo fa il produttore Jerry Bruckheimer ha risposto alla domanda sul possibile terzo film.

"Ci stiamo godendo questo. Non ne ho idea. Ci sono voluti 35 anni per realizzare Top Gun: Maverick. Non ci vorranno altri 35 anni" ha dichiarato Bruckheimer.

Non solo il produttore ha accennato al terzo film. Anche il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski aveva espresso il proprio parere.



"C'è un'altra storia abbastanza avvincente da farci indietro? Mi sembra che alla fine di questo film Maverick abbia ancora della benzina nel serbatoio. Non si calma" ha dichiarato Kosinski.

Le possibilità di vedere un terzo film di Top Gun sembrano davvero alte, a giudicare dai commenti dei diretti interessati, tuttavia è difficile stabilire quali saranno le tempistiche.



Top Gun: Maverick è miglior film del 2022 per Rotten Tomatoes e riporta sul grande schermo Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) che viene chiamato nelle vesti di istruttore alla scuola dei piloti 'top gun'. Mitchell deve adattarsi alle ferree regole del vice ammiraglio Cyclone (Jon Hamm) e soprattutto gestire il peso emotivo nel trovarsi davanti il figlio del compianto Goose 'Rooster' Bradshaw (Miles Teller).



Leggete la nostra recensione di Top Gun: Maverick, attualmente disponibile su Sky.