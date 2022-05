Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly: 'Volare con Tom Cruise è stato terapeutico'

Non tutti amano volare, soprattutto quando si tratta di sopravvivere ad acrobazie che rischiano di far sentir male anche chi non vi è direttamente coinvolto: lo sa bene Jennifer Connelly, che per prender parte a Top Gun: Maverick ha dovuto metter da parte qualche timore di troppo e fidarsi ciecamente del collega Tom Cruise.

Come mostratoci da un video con Tom Cruise e James Corden (non che prima fosse un mistero, d'altronde), la star di Mission: Impossible sa il fatto suo quando si tratta di mettersi al comando di un aereo, al punto da riuscire a mettere a proprio agio anche chi, come Jennifer Connelly, appunto, non moriva esattamente dalla voglia di fare quest'esperienza.

"[Volare] Non è esattamente la mia attività preferita. Ma è stata un'esperienza straordinaria, non era un aereo qualunque, era un P-51, un aereo della Seconda Guerra Mondiale, è stato davvero straordinario volare, sfiorare la punta delle montagne, è stato decisamente diverso da qualunque volo io abbia fatto in precedenza. Lui è davvero un ottimo pilota, è meticolosissimo in tutte le cose che fa, in un certo senso è stato terapeutico per me" sono state le parole di Connelly.

Nel caso abbiate paura di volare, insomma, accettare un passaggio dalla star di Top Gun potrebbe essere una buona idea: chissà che non possiate apprezzare anche voi l'esperienza! Voli acrobatici a parte, comunque, vediamo cosa fa Tom Cruise nei suoi giorni liberi (spoiler: non ne ha).