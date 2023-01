Top Gun: Maverick, Jennifer Connelly:'Tom Cruise merita la candidatura agli Oscar'

Jennifer Connelly, premio Oscar nel 2002 per A Beautiful Mind, ha elogiato la performance della co-star Tom Cruise in Top Gun: Maverick, sponsorizzandolo per una candidatura agli Oscar e ritenendo il suo lavoro nel film 'straordinario'. Connelly ha recitato nell'acclamato sequel di Top Gun, uscito nel 2022.

Nel film l'attrice interpreta Penelope Benjamin, nuovo interesse amoroso di Pete 'Maverick' Mitchell, interpretato da Tom Cruise.



Intervistata da Variety, Jennifer Connelly ha dichiarato:"È straordinario. Fa un lavoro straordinario nel film. È straordinario come persona e fantastico come attore, e penso che sia semplicemente perfetto. Incarna quel personaggio in modo così meraviglioso e penso che se la meriti assolutamente" riferendosi ad una ipotetica candidatura ai premi Oscar. Nel frattempo Top Gun: Maverick ha vinto il Golden Tomato Award come film meglio recensito dell'anno.



"Penso che il film sia davvero ben fatto e ritengo sia difficile fare un film del genere" ha concluso Connelly "Inoltre, pensando a Tom, pensate a tutte le cose che ha fatto per quel ruolo. Oltre a tutte le cose sul campo e quanto è meraviglioso in quelle scene e nel creare quelle relazioni. Il rapporto che ha con il personaggio di Miles [Teller] è così bello e commovente ma anche il lavoro che ha fatto per realizzare quelle sequenze di volo è fantastico".



Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski, è il sequel del cult anni '80 di Tony Scott. Pete Maverick è costretto ad affrontare il suo passato mentre addestra un nuovo gruppo per una missione altamente pericolosa.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Top Gun: Maverick.