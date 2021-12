Top Gun Maverick, Jennifer Connelly su Tom Cruise: 'É davvero generoso'

Top Gun sta per tornare al cinema, dove arriverà il prossimo anno. Questo riporterà sui nostri schermi Pete "Maverick" Mitchell, interpretato dallo spericolato Tom Cruise. La sua collega, Jennifer Connelly, che nella film sarà Penny Benjamin, ha parlato proprio della celebre star di Mission Impossible, dicendo "è generoso".

"Sono rimasta colpita dalla sua esuberanza e dalla sua generosità. É davvero notevole. Si manifesta in tutto quello che gli ho visto fare. Mi ha colpito il fatto che sia una persona che non dà nulla per scontato e che coglie ogni opportunità. Credo che sia straordinario" ha detto Connelly. Parole che decisamente non ci stupiscono. In particolare quelle che si riferiscono alla sua esuberanza e al fatto che colga ogni opportunità. Come sappiamo, infatti, Cruise è celebre per il fatto che non fa quasi uso di stuntman. É lui stesso ad eseguire le incredibili acrobazie che i suoi personaggi compiono nei film, rischiando spesso anche molto. Quando gli si chiede perché le faccia, lui risponde semplicemente che ama il rischio.

Sicuramente a stupirci un po' è invece il fatto che Connelly lo definisca "generoso". É difficile accostare questa parola a un personaggio come Tom Cruise, non tanto perché sia famoso per essere il contrario, ma perché parliamo di una grande star che non ha paura di dire cose scomode. Tuttavia Connelly ribadisce che in realtà lo è davvero, non per modo di dire.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell'interprete di Penny Benjamin sul collega? Intanto vi sveliamo quando potrebbe arrivare in Italia Top Gun: Maverick!