Top Gun Maverick ha ingaggiato dei veri piloti da combattimento: sono costati una fortuna

Gli incassi di Top Gun Maverick continuano a volare, e mentre il film con Tom Cruise si avvicina minacciosamente alla top20 all time del box office, emergono nuove informazioni sulla spericolata produzione Paramount Pictures diretta da Joseph Kosinski.

A quanto pare, infatti, il sequel di Top Gun ha reclutato dei veri piloti da combattimento per determinate scene che prevedevano l'utilizzo dei veri aerei della Marina Militare Statunitense, gli F/A-18 Super Hornet e gli F-35. Come saprete, ma lo ripetiamo anto per essere chiari, Tom Cruise e i suoi co-protagonisti hanno pilotato davvero gli aerei che vedete in Top Gun Maverick, tuttavia è noto che gli F/A-18 Super Hornet e gli F-35 sono inaccessibili ai civili, a causa dei regolamenti della Marina degli Stati Uniti e del Dipartimento della Difesa.

Come vi abbiamo riportato in precedenza, la produzione ha effettivamente noleggiato quegli aerei per le riprese (alla modica cifra di $11.374 l'ora) ma la legge ha impedito a Tom Cruise e agli altri di pilotarli per davvero. Ora, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, viene riferito che Skydance e Tom Cruise hanno 'noleggiato' anche dei veri piloti, chiamati a prendere i comandi degli aerei 'vietati' dal governo: per le scene che prevedevano l'uso di questi velivoli, gli attori si sono posizionati dietro ai veri piloti, che hanno preso i comandi per eseguire gli stunt.

Top Gun: Maverick è costato circa $170 milioni e gran parte di quel budget è servita sicuramente per le straordinarie riprese aeree, ma come dimostrano i dati de botteghino l'investimento è stato ampiamente ripagato.