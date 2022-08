Top Gun Maverick immenso: il film di Tom Cruise è in top 12 di tutti i tempi al box office

Top Gun Maverick è già pronto a debuttare in home video a fine ottobre ma per adesso il blockbuster con Tom Cruise si gode il meritato giro di campo celebrativo per festeggiare i record conquistati al box office.

In questi giorni infatti il blockbuster della Paramount Pictures ha superato il cinecomix Avengers: Age of Ultron al box office globale, entrando nella top12 dei migliori incassi di tutti i tempi: un risultato a dir poco impressionante e per certi versi impronosticabile, che tra l'altro fa del sequel di Top Gun di Tony Scott l'unico titolo non fantasy della classifica insieme a Titanic di James Cameron (a patto di considerare Fast & Furious 7 un film di supereroi con le auto al posto dei superpoteri, ovvero ciò che praticamente i film della saga Universal sono in realtà).

Ecco come si configura oggi la classifica dei migliori incassi all-time a livello globale:

Avatar - 2,8 miliardi Avengers: Endgame - 2,7 miliardi Titanic - 2,2 miliardi Star Wars: Il risveglio della Forza - 2,06 miliardi Avengers: Infinity War - 2,04 miliardi Spider-Man: No Way Home - 1,9 miliardi Jurassic World - 1,67 miliardi The Lion King (live-action) - 1,66 miliardi The Avengers - 1,518 miliardi Furious 7 - 1,515 miliardi Frozen II - 1,45 miliardi Top Gun Maverick - 1,42 miliardi

Tra l'altro, l'unico altro titolo paragonabile a Maverick nella top50 dei migliori incassi di tutti i tempi, dominata come facilmente intuibile da supereroi, adattamenti, remake live-action, fantascienza e fantasy, è Skyfall con Daniel Craig, che però è fermo alla trentesima posizione con un incasso di 1,08 miliardi di dollari.

Il mito di Tom Cruise riuscirà a fare di meglio l'anno prossimo con Mission: Impossible Dead Reckoning Parte 1? Staremo a vedere, ma Top Gun Maverick ci insegna che forse è meglio non scommettere contro di lui.