Top Gun Maverick, Hideo Kojima promuove il film: 'Bellissimo e grandioso'

Mentre manca sempre meno all'arrivo di Top Gun: Maverick nelle sale, ci pensa Hideo Kojima a far salire l'hype dei fan ancora più alle stelle con il suo commento a caldo della pellicola che vedrà Tom Cruise riprendere i panni dell'iconico pilota dell'areonautica militare. Nella pellicola ci sarà anche l'imperdibile reunion tra Cruise e Val Kilmer.

Pilastro portante del mondo videoludico, Kojima non ha mai evitato di parlare di cinema e serialità nelle sue uscite pubbliche sui social e anche stavolta non si è fatto trovare impreparato esprimendo la sua opinione a caldo dell'ultimo Top Gun: Maverick, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 maggio. Ecco come ha descritto il film con Tom Cruise: "Top Gun: Maverick! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Oh, mio Dio!!!! è grandioso! è bellissimo! è davvero grandioso! Lo riguarderò altre tre volte!! Grazie Tom!! Adesso sì che sono motivato!!!".

Insomma, Kojima è uscito galvanizzato dalla visione, sintomo che il film fa il suo dovere e mantiene le promesse fatte finora dalla campagna pubblicitaria, specialmente nel trailer di Top Gun Maverick, in cui assistevamo alle impressionanti scene con il personaggio di Cruise a bordo dei caccia protagonisti della storia.

Ricordiamo che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere Top Gun Maverick in anticipo grazie alle esclusive anteprime che si terranno il 21 e 22 maggio in tutti i cinema italiani che parteciperanno all’iniziativa. La data d'uscita 'normale', invece, è fissata per il 25 maggio, con due giorni d'anticipo rispetto al lancio in Nord-America, dove invece il film arriverà nelle sale dal 27 maggio. Inoltre Top Gun Maverick sarà presentato a Cannes nella sezione Fuori Concorso; la kermesse avrà luogo dal 17 al 28 maggio. Avete già sentito il nuovo singolo di Lady Gaga per Top Gun Maverick?