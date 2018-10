Top Gun: Maverick, Hans Zimmer produrrà la colonna sonora

La Paramount ha scelto il leggendario Hans Zimmer per realizzare la colonna sonora dell'attesissimo Top Gun: Maverick, secondo capitolo del cult anni '80 con protagonista Tom Cruise.

Zimmer sarà coadiuvato da Harold Faltermeyer, già compositore delle musiche del film originale.

Il compositore delle musiche di Interstellar e Dunkirk, che ha già lavorato con Cruise in Rain Man, Days of Thunder, Mission: Impossible II e The Last Samurai, tornerà presto al cinema con Dark Phoenix, The Lion King e Wonder Woman 1984.

L'imponente cast di Top Gun: Maverick comprende Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joe Kosinski (Oblivion, Only The Brave, Tron: Legacy) sta dirigendo una sceneggiatura scritta da Peter Craig (The Town), Justin Marks (Il libro della giungla) ed Eric Warren Singer (American Hustle). Tra i produttori figurano Cruise, Jerry Bruckheimer e David Ellison.

Per ora i dettagli della trama restano nascosti, ma sappiamo che il film sarà ambientato nel mondo moderno dove la tecnologia dei droni e dei combattenti della quinta generazione sta mettendo fine agli scontri aerei dei caccia militari.

Top Gun: Maverick uscirà a giugno 2020.