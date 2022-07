Top Gun: Maverick, Greg Tarzan Davis su Tom Cruise: 'Essergli amico è una sfida'

Che Tom Cruise non sia esattamente un fan della vita tranquilla lo sappiamo bene: la star di Top Gun è nota per essere una di quelle persone incapaci di concedersi anche solo una mezz'ora di riposo, impegnate come sono a rischiare la vita tra uno stunt e l'altro. Ma com'è, allora, avere a che fare con un personaggio del genere?

A raccontarcelo, mentre Top Gun: Maverick continua a rompere record al box-office, è proprio Greg Tarzan Davis, che sul set del film di Joseph Kosinski ha avuto modo di stringere amicizia con il buon Tom: amicizia che, secondo le parole dell'attore, rischia ogni giorno di dar vita a dinamiche decisamente particolari.

"È una sfida, sai, perché lui è quel tipo di persona che se dici che qualcosa ti sembra figo o che ti piacerebbe provare a fare questa o quella cosa... Tipo, io dissi: 'Ah, sarebbe bello imparare a fare skydive'. E lui tipo: 'Ah sì, lo pensi davvero?'. Così il giorno dopo ricevo una chiamata: 'Hey, ciao, stavo parlando con Tom e Tom mi diceva che ti piacerebbe imparare a fare skydive', e io: 'Aspetta, aspetta! Era solo per iniziare la conversazione, Tom, non dicevo sul serio!" è stato il racconto di Davis.

Insomma, meglio misurare le parole quando si ha a che fare con Tom Cruise: il rischio è quello di esser presi eccessivamente sul serio! Tornando a parlare del film, intanto, ecco quanto sono costati i piloti da combattimento ingaggiati da Tom Cruise per Top Gun: Maverick.