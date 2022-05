Top Gun: Maverick, Glen Powell sulle scene di volo: 'Cercavo solo di non vomitare'

Quando si prende parte a un film d'azione con Tom Cruise meglio mettere in conto qualche settimana a livelli di adrenalina ben più alti del solito, a maggior ragione se quel film è Top Gun: Maverick: l'ha imparato a sue spese Glen Powell, come dimostrano le parole con cui l'attore ha parlato delle sequenze di volo.

Mentre Lady Gaga pubblica il brano composto per Top Gun: Maverick, infatti, un Powell ancora decisamente scosso ci parla della routine vissuta sul set: "È incredibilmente dura. Ogni volta che andavamo lassù dovevamo prepararci a una specie di battaglia. Quando atterri sei esausto, in particolare dopo aver volato due o tre volte. Questa è un'altra particolarità di Tom: lui vola più di chiunque altro nel film. Noi volavamo una sola volta ed eravamo distrutti, lui ne faceva due o tre. [...] Tu cerchi semplicemente di non vomitare. La metà delle scene reggo in mano una busta del mio stesso vomito" sono state le parole dell'attore.

Powell prosegue: "Tom ha messo su un intero programma di allenamento perché non svenissimo. È stato davvero bello da parte sua. [...] Tom è stata una vera cheerleader in questo senso, il giorno in cui ho passato il mio esame ho trovato un biglietto con scritto: 'Benvenuto nei cieli' da parte di Tom". Vedremo tra qualche tempo se il risultato sarà valso tutti questi sacrifici! Vi ricordiamo, intanto, che sono partite le prevendite di Top Gun: Maverick.