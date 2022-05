Top Gun: Maverick, Glen Powell ringrazia Denzel Washington: 'Fu lui a dirmi di provarci'

Quando sei un grande attore riconosciuto in tutto il mondo, con alle spalle una carriera straordinaria come quella di Denzel Washington, la più grande soddisfazione dopo l'ennesimo premio è, probabilmente, quella di lanciare nel firmamento di Hollywood una nuova stella, proprio come fatto dalla star di Inside Man con Glen Powell.

L'attore sarà infatti a breve nelle sale di tutto il mondo con Top Gun: Maverick, il sequel del cult con Tom Cruise targato 1986: proprio in virtù di ciò, Powell si è concesso in questi giorni un attimo di riflessione sulla sua carriera e, dopo aver ammesso di aver vomitato più volte durante le riprese di Top Gun a causa delle scene di volo, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento proprio a Denzel Washington.

"Denzel è stato quello che mi ha detto: 'Hey, io penso che dovresti dare una possibilità a tutto questo'" sono state le parole di Powell al riguardo. Top Gun: Maverick sarà presumibilmente il trampolino di lancio definitivo per la carriera dell'attore classe 1988: prima del film con Tom Cruise, ricordiamo, abbiamo potuto ammirare Glen Powell in film come Il Diritto di Contare e Come Far Perdere la Testa al Capo, ma anche in serie TV come Scream Queens. Tornando al film di Joseph Kosinski, intanto, qui trovate il video musicale di Lady Gaga per Top Gun: Maverick.